Контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин

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Все лица, контактировавшие с депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Калашниковым, у которого ранее выявили коронавирус, направлены на карантин. Об этом сообщают «Известия».

«Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена», — говорится в сообщении.

По словам советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой, многие парламентарии сами прошли проверку на COVID-19 после информации о заболевании Калашникова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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