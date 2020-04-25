Контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин
Все лица, контактировавшие с депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Калашниковым, у которого ранее выявили коронавирус, направлены на карантин. Об этом сообщают «Известия».
«Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена», — говорится в сообщении.
По словам советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой, многие парламентарии сами прошли проверку на COVID-19 после информации о заболевании Калашникова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.
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