Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Камчатки

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В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сейсмостанцию Петропавловска-Камчатского.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 127 км от станции «Крутоберегово» Усть-Камчатского района на глубине 65 км».

По данным сейсмостанции, в населенных пунктах полуострова землетрясение не ощутили.

Тревога цунами не объявлялась.

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