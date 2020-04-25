Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Камчатки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сейсмостанцию Петропавловска-Камчатского.
Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 127 км от станции «Крутоберегово» Усть-Камчатского района на глубине 65 км».
По данным сейсмостанции, в населенных пунктах полуострова землетрясение не ощутили.
Тревога цунами не объявлялась.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два землетрясения магнитудой 5,6 зафиксировали в странах Океании