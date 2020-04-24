Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь

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Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с российскими школьниками была установлена связь через программы-спонсоры из частного сектора.

«Им, как и их семьям, предоставили информацию о том, как связаться с российским правительством и как вернуться в Россию, если они этого хотят», — добавил Салливан.

Посол также отметил, что те школьники, которые приняли решение остаться на территории США, получают необходимую помощь от принимающих семей.

Он уточнил, что российскому посольству Вашингтоном была передана информация о компаниях-спонсорах программ обмена.

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