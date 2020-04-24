Число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 2735

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В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 287 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на замглавы города Анастасию Ракову.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек», — сказала Ракова.

Таким образом, всего в Москве от COVID-19 выздоровели 2735 человек.

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