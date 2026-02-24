Размер шрифта
Боец СВО ампутировал себе ногу в окопе

«Абзац»: боец Федоров сам себе ампутировал ногу в окопе на СВО, чтобы выжить
РИА Новости

Российский боец Александр Федоров ампутировал себе ногу в окопе, чтобы выжить. Об этом пишет издание «Абзац» в Telegram-канале.

Отмечается, что 39-летний Федоров был тяжело ранен во время сражения в зоне СВО.

«Эвакуация была невозможна, поэтому солдат отстрелил себе зараженную конечность», — говорится в публикации.

Через 10 дней после военного смогли вывезти в безопасное место.

«Я маме обещал, что все равно приду. Вот обещал – сдержал свое обещание», — поделился Федоров.

20 февраля российский военный медик с позывным «Флинт» в беседе с RT рассказал о лайфхаках, позволяющих выжить на СВО.

Он отметил, что зимой бойцам при ранениях бывает сложно наложить жгут или турникет из-за нескольких слоев одежды и экипировки, а также бронежилета. На случай ранения в руку жгут необходимо накладывать на плечо, и до этого места зубами не дотянуться. Для этого обязательно нужен турникет.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные врачи спасают более 90% раненых в ходе боевых действий.

Ранее российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца.
 
