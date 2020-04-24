Данных о передаче COVID-19 во время беременности ребенку не существует

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Специалисты не располагают данными о возможности передачи коронавируса от матери к ребенку во время беременности, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные методические рекомендации Минздрава РФ.

«В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов», — считают в министерстве.

Также в ведомстве заявили, что заразившиеся женщины во время беременности могут лечиться дома под наблюдением врача, если у них диагностирована легкая форма заболевания. В остальных случаях инфицированным требуется госпитализация.

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