Более 40% системы здравоохранения Москвы задействовано в борьбе с COVID-19
Более 40% столичной системы здравоохранения переориентировано на борьбу с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
«Все действительно работают на пределе: врачи, медсестры и младший обслуживающий персонал <...> Уже более 40% всей московской системы здравоохранения», — сказала Ракова.
Она также отметила, что несмотря на ограничительные меры, медики, не задействованные в лечении пациентов с COVID-19, сталкиваются с риском заразиться коронавирусом вследствие контактов с потенциальными носителями инфекции.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число жертв коронавируса превысило 190 тыс. человек
— В Китае за сутки не зарегистрировано смертельных случаев от коронавируса
— В Минобрнауки высказались о снижении стоимости обучения в вузах из-за пандемии