Более 40% системы здравоохранения Москвы задействовано в борьбе с COVID-19

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Более 40% столичной системы здравоохранения переориентировано на борьбу с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Все действительно работают на пределе: врачи, медсестры и младший обслуживающий персонал <...> Уже более 40% всей московской системы здравоохранения», — сказала Ракова.

Она также отметила, что несмотря на ограничительные меры, медики, не задействованные в лечении пациентов с COVID-19, сталкиваются с риском заразиться коронавирусом вследствие контактов с потенциальными носителями инфекции.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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