Число зараженных коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в Бразилии увеличилось до 49 492. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

За минувшие 24 часа число заболевших выросло на 3735 человек, а число умерших — на 407. При этом вылечились от коронавируса 26 573 пациента.

Всего жертвами COVID-19 в Бразилии стали 3313 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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