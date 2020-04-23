Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в Новой Москве
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В Новой Москве был найден похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Снаряд был обнаружен в ходе земельных работ в деревне Бачурино в поселении Сосенское.
Собеседник агентства рассказал, что нахождение боеприпаса оградили. Вывоз опасной находки запланирован на пятницу, 24 апреля.
Саперы военной комендатуры проведут соответствующие работы, а затем утилизируют снаряд.
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