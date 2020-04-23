Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в Новой Москве

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В Новой Москве был найден похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Снаряд был обнаружен в ходе земельных работ в деревне Бачурино в поселении Сосенское.

Собеседник агентства рассказал, что нахождение боеприпаса оградили. Вывоз опасной находки запланирован на пятницу, 24 апреля.

Саперы военной комендатуры проведут соответствующие работы, а затем утилизируют снаряд.

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