Очевидцы сообщили о голом мужчине с ножом на севере Москвы
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На севере Москвы голый мужчина с ножом не пропускает жильцов в подъезд дома, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и очевидцев.
«Он держит в руках нож и обещает зарезать первого, кто войдет в подъезд», — сказал источник.
Приехавшая на место полиция сообщила, что мужчина был одет и без ножа. По словам сотрудников, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.
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