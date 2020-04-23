Очевидцы сообщили о голом мужчине с ножом на севере Москвы

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На севере Москвы голый мужчина с ножом не пропускает жильцов в подъезд дома, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и очевидцев.

«Он держит в руках нож и обещает зарезать первого, кто войдет в подъезд», — сказал источник.

Приехавшая на место полиция сообщила, что мужчина был одет и без ножа. По словам сотрудников, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

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