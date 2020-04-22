В Минздраве считают, что карантин нужно продлить на майские праздники

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Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что ограничительные меры в России, направленные на борьбу с распространением коронавируса, надо продлить и на майские праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что, конечно, это важное очень мероприятие», — сказал он.

Эпидемиолог добавил, что в других странах, где уже есть тенденции к снижению заболеваемости, меры по самоизоляции не отменяют, хотя некоторые послабления есть.

Брико отметил, что в России предпринимаемые меры также должны быть сохранены до майских праздников, а после «будет видно уже».

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