Воробьев прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие недели
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал в телеэфире »Россия 24», что ситуация в регионе с коронавирусом улучшится в ближайшие недели.
«Неделя-две-три — мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению», — сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что пока врачи работают в напряженном режиме.
В Подмосковье коронавирусом заразились около шести тысяч, скончались 49 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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