CNN: в более десяти штатах США прошли акции протеста против введенных из-за пандемии мер

В более десяти штатах США состоялись акции протеста против введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мер, передает телеканал CNN.

Сообщается, что участники демонстраций требовали смягчить или полностью отменить санитарные меры, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса.

Манифестации прошли в таких штатах, как Вашингтон, Индиана, Калифорния, Кентукки, Колорадо, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Нью-Мексико,Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина и Юта.

Отмечается, что акции прошли из-за того, что часть американцев из-за ограничений на деловую активность теперь остались без зароботка.