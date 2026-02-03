Размер шрифта
Россияне рассказали, как поддерживают здоровье в холода

Теплая одежда и народные средства помогают россиянам сохранить здоровье в холода
Владимир Федоренко/РИА Новости

Соцсеть «Одноклассники», Погода Mail и Здоровье Mail провели исследование и выяснили, как россияне поддерживают иммунитет в холода. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

52% опрошенных россиян не отмечает существенных изменений в самочувствии в зимний период. 41% граждан признали, что зимой чувствуют себя хуже. При этом 7% сообщили об улучшении здоровья и самочувствия зимой.

Наибольшей проблемой для россиян зимой является нехватка солнечного света — об этом сообщили 55% респондентов. Гололед и трудности передвижения отметили 46% опрошенных, еще 45% отмечают сухость кожи и слизистых оболочек. Риск простуды волнует 40% граждан. Помимо этого 37% респондентов испытывают сезонную хандру и упадок сил.

61% опрошенных назвали самым популярным способом поддержания хорошего самочувствия в холода теплую одежду и обувь. 48% используют народные средства для укрепления иммунитета. 33% поддерживают иммунитет прогулками на улице.

Большинство россиян (66%) не меняют свой пищевой рацион зимой. 22% рассказали, что увеличивают долю калорийной пищи и горячих напитков, а 12% корректируют питание, так как больше времени проводят дома.

В опросе приняли участие свыше 6 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Ранее большинство россиян назвали холод главной причиной снижения работоспособности зимой.
 
