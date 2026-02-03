Мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим

78.ru: убитый в Петербурге мальчик не вел себя подозрительно перед произошедшим

Мальчик, тело которого нашли после убийства в Петербурге, перед произошедшим вел себя как обычно. Об этом в беседе с 78.ru рассказала мать несовершеннолетнего.

По словам женщины, накануне пропажи они не ссорились, каких-либо проблем не было. Девятилетнего сына она характеризует как «хорошего мальчика».

«Летом занимался спортом, скейтом, паркуром, зимой и осенью рисовал, лепил, гулял с друзьями», – рассказала родительница.

Она добавила, что давала сыну на карманные расходы по 200-300 рублей каждый день. У школьника также не было личного мобильного телефона.

Школьник пропал 30 января после того, как сел в машину к неизвестному мужчине. По словам матери, после исчезновения она сразу обратилась к специалистам.

Накануне стало известно о задержании 38-летнего подозреваемого, который, по версии следствия, убил мальчика, после чего бросил в водоем. На конечностях несовершеннолетнего заметили скотч. Как рассказал сам мужчина, он якобы сам планировал сдаться.

Предположительно, причиной убийства стал шантаж. Ребенок якобы требовал у него 500 тысяч рублей.

Ранее появились подробности о семье убитого в Петербурге мальчика.