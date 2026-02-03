Минкультуры обозначило временные рамки ректорства Богомолова

Минкультуры РФ: Богомолов останется и. о. ректора МХАТ до выборов

Режиссер Константин Богомолов останется на посту исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов. Об этом сообщило агентству «Интерфакс» Министерство культуры России.

Это заявление появилось на фоне скандала, вызванного назначением Богомолова. В Telegram-каналах распространили открытое письмо к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Экс-студенты попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

Богомолов, в свою очередь, ответил на критику решения о его назначении. Он заявил, что «коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы» — это не его «способ существования». Режиссер назвал себя «человеком дела».

