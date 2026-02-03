Размер шрифта
Стало известно об экстренных отключениях света на левом берегу Киева

Украинские СМИ сообщили об экстренных отключениях света на левом берегу Киева
Valentyn Ogirenko/Reuters

На левом берегу Киева вели экстренные отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В публикации не уточняется, что стало причиной данных действий, а также не названы сроки восстановления энергоснабжения.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления. Отключение теплоснабжения произошло в результате аварии. По словам главы государства, к проведению ремонтных работ привлекли бригады из многих регионов страны.

В связи с непростой ситуацией Зеленский поручил министерству внутренних дел Украины и местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева. Руководителям областей было велено проверить все базовые станции связи. В МВД сообщили, что десятая часть таких станций не работает в условиях отключений, особенно часто дает сбои оборудование в сельской местности.

Кроме того, глава государства поручил компании «Укрэнерго» скорректировать графики отключения света в Одесской области. Специалисты должны внести изменения с учетом домов, имеющих электрообогрев.

Ранее жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света.
 
