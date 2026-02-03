В России подросток искал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры

СК России: подростка из Онеги арестовали по делу о приготовлении к диверсии

Подросток из Архангельской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 15-летний житель города Онеги с конца прошлого года начал принимать участие в деятельности международной организации, запрещенной на территории страны. Несовершеннолетний по заданию куратора искал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры в Онежском районе. За это он получал денежное вознаграждение.

«Его противоправные действия пресекли сотрудники РУ ФСБ России по Архангельской области», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что по месту жительства фигуранта был проведет обыск. В ходе процедуры сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи и иные предметы, имеющие значение для следствия.

После задержания суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент специалисты продолжают проводить следственные мероприятия, цель которых заключается в установлении всех обстоятельств совершенного юношей преступления.

20 января следственное управление СК РФ по Белгородской области сообщило, что 19-летнего местного жителя обвинили в призывах к терроризму. По данным следствия, фигурант уголовного дела в 2024 году — на тот момент ему было 17 лет — опубликовал в социальной сети пост с призывом вступать в террористическую организацию.

Ранее появилось видео задержания молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области.