Российский холдинг перезапустил бывший завод General Motors

Бывший завод американского автоконцерна General Motors перезапущен в Шушарах, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Завод принадлежит холдингу «АГР» (AGR Automotive Group). Сегодня там выпускают автомобили Jaecoo J6, J7 и J8 (суббренд китайской компании Chery Automobile). Сотрудники пока работают в одну смену, рассказал собеседник агентства.

В декабре прошлого года «АГР» объявил о наборе сотрудников на площадку бывшего завода. Требовались переводчик с китайского языка, механики, операторы линии цеха сборки машин, техники. Были указаны следующие зарплаты: от 95 тыс. до 170 тыс. рублей.

В 2024 году глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс» (материнская компания «АГР»).

Ранее сообщалось, что Hyundai не воспользовалась правом выкупа своего бывшего автозавода в Петербурге.