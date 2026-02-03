На Западе рассказали, что значат высказывания Медведева об Украине

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о конфликте на Украине показывают, что первоначальные цели Москвы не изменились. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) по итогам его интервью ТАСС, Reuters и Семену Пегову.

В частности, Медведев заявил, что требования России в отношении Украины остаются неизменными. Политик сослался на заявления президента Владимира Путина, в том числе по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

ISW пишет, что речь идет о территориальных уступках, нейтральном статусе, демилитаризации и денацификации Украины.

Зампред Совбеза РФ также заявил о необходимости «демонтажа» правительства Украины и отверг возможность размещения войск стран Запада на территории республики, отмечают аналитики.

«Медведев, вероятно, намеренно принял участие в трехстороннем интервью с Reuters, ТАСС и [журналистом Семеном] Пеговым, стремясь распространить требования России среди российской внутренней и ультранационалистической аудитории, англоязычных СМИ и международных организаций», — считают в ISW

