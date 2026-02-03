Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

В России могут изменить правила ремонта автомобилей по полисам ОСАГО

Ъ: натуральное возмещение по полису ОСАГО будет модифицировано или отменено
Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральный Банк России (ЦБ РФ) совместно со страховыми компаниям провел совещание, на котором, в частности, были рассмотрены варианты реформирования системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как пишет «КоммерсантЪ», участники встречи обсудили возможную модификацию или даже полную отмену натурального возмещения — ремонта автомобиля за счет страховщика.

Причиной потенциальных изменений — растущая убыточность сегмента ОСАГО, вызванная в том числе активностью мошенников и автоюристов, которые пользуются пробелами в законодательстве.

В своем материале «Ъ» приводит статистику Российского союза автостраховщиков (РСА), согласно которой за 11 месяцев прошлого года страховщики собрали 297 млрд рублей премий, но выплатили уже более 204 млрд рублей. При этом в РСА отмечают, что средняя выплата по ОСАГО выросла более чем на 16%, в то время как стоимость самого полиса снизилась почти на 5%.

В качестве альтернативы предлагается разрешить частично компенсировать расходы автовладельцам, которые ремонтируют машину самостоятельно, а также ограничить ответственность страховщиков за срывы сроков ремонта.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП. Уточняется, что законопроект был разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!