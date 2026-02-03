В России могут изменить правила ремонта автомобилей по полисам ОСАГО

Ъ: натуральное возмещение по полису ОСАГО будет модифицировано или отменено

Центральный Банк России (ЦБ РФ) совместно со страховыми компаниям провел совещание, на котором, в частности, были рассмотрены варианты реформирования системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как пишет «КоммерсантЪ», участники встречи обсудили возможную модификацию или даже полную отмену натурального возмещения — ремонта автомобиля за счет страховщика.

Причиной потенциальных изменений — растущая убыточность сегмента ОСАГО, вызванная в том числе активностью мошенников и автоюристов, которые пользуются пробелами в законодательстве.

В своем материале «Ъ» приводит статистику Российского союза автостраховщиков (РСА), согласно которой за 11 месяцев прошлого года страховщики собрали 297 млрд рублей премий, но выплатили уже более 204 млрд рублей. При этом в РСА отмечают, что средняя выплата по ОСАГО выросла более чем на 16%, в то время как стоимость самого полиса снизилась почти на 5%.

В качестве альтернативы предлагается разрешить частично компенсировать расходы автовладельцам, которые ремонтируют машину самостоятельно, а также ограничить ответственность страховщиков за срывы сроков ремонта.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП. Уточняется, что законопроект был разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО.