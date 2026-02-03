Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за недовольства руководством

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию из-за недовольства положением клуба. Об этом сообщает издание Record.

Согласно опубликованной информации, сумма выкупа контракта нападающего составляет €50 млн, а в качестве возможных вариантов продолжения карьеры рассматриваются МЛС и Европа.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее нападающий «Аль-Насра» согласился перейти в «Зенит».