В Италии впервые снизилось число зараженных COVID-2019

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В Италии впервые с начала пандемии снизилось число зараженных коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой службу гражданской обороны.

Число инфицированных в Италии без учета умерших и вылечившихся за сутки снизилось на 20 впервые с начала пандемии. На данный момент оно составляет 108 237.

Ранее стало известно, что в Италии суточное число заражений (+355) стало самым низким с начала эпидемии, а число выздоровлений (+2 563) резко ускорилось.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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