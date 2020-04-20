Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

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Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Нельзя сказать, что это страшная аномалия, но все-таки. Весна чуть запаздывает, хотя март был очень теплым, но во второй и третьей декаде апреля отрицательные аномалии», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на территории Сибири температура воздуха может подниматься до +28°C. Потоки теплого воздуха придут с территории Китая и Монголии. На Дальнем востоке ожидается похолодание в районе 4°C ниже климатической нормы.

По словам Вильфанда, температура в европейской части страны должна вернуться в норму ближе к выходным. До этого времени погоду будет определять антициклон, центр которого установился над Скандинавией.

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