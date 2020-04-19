Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ситуация улучшается медленно, но уверенно», — сказал он.
При этом Филипп отметил, что санитарный кризис не закончился и считать, что «кризис позади, было бы ошибкой».
Он добавил, что жизнь после того, как Франция выйдет из режима самоизоляции, не будет прежней.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая.
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