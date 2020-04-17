Медведев призвал россиян получать удовольствие от самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/13052593/RIAN_6223689.HR-pic905-895x505-78182.jpg">

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал россиян оставаться дома и наслаждаться общением с близкими, книгами и фильмами, пишет РИА «Новости».

«Конечно, оставаться дома. И получать удовольствие от общения с близкими, от чтения книг, просмотра телевизионных программ, фильмов», - сказал Медведев.

В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев предсказал изменение представлений о демократии после пандемии

— «Другого выхода нет»: Медведев допустил ужесточение мер по коронавирусу

— Медведев: Россия поддерживает зарубежные контакты в условиях пандемии