Медведев призвал россиян получать удовольствие от самоизоляции
Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал россиян оставаться дома и наслаждаться общением с близкими, книгами и фильмами, пишет РИА «Новости».
«Конечно, оставаться дома. И получать удовольствие от общения с близкими, от чтения книг, просмотра телевизионных программ, фильмов», - сказал Медведев.
В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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