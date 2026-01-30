Джокович установил два исторических рекорда после победы над Синнером в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, который сыграет в финале Australian Open, передает Sport24.

Джокович сыграет в финале турнира в возрасте 38 лет. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный Кеном Розуоллом в 1972 году. Также Джокович сыграет в 38 финале турнира Большого шлема, что также является рекордом.

В полуфинале Джокович обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В решающем поединка серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который обыграл в своем полуфинале представителя Германии Александра Зверева.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее уроженка Москвы вышла в финал Australian Open.