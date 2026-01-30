В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

Извержение грязевого вулкана произошло в Гаджигабульском районе на востоке Азербайджана, примерно в 110 километрах от Баку. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук страны.

По его данным, околовулканические сейсмостанции РЦСС зафиксировали извержение в 16:53 по местному времени (15:53 мск). Процесс длился около 13 минут и носил однофазный характер. Очаг извержения находился на глубине трех километров.

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, извержение сопровождалось выбросом пламени, которое было видно с трассы Баку — Газах, а также из нескольких населенных пунктов Гаджигабульского района.

Азербайджан занимает первое место в мире по числу грязевых вулканов: на территории республики их около 700 из примерно 1,7 тыс. известных на планете. При этом около 350 азербайджанских грязевых вулканов являются действующими.

Грязевые вулканы Азербайджана связаны с обширной углеводородной системой Южно-Каспийского бассейна и выделяют горючие газы, такие как метан, вместе с характерными грязевыми шламами. Иногда их извержения сопровождаются выбросами столбов пламени высотой в сотни метров.

