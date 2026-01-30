Размер шрифта
В России предложили ввести единый «закон о тишине» и размер штрафа за его нарушение

Депутат Кошелев предложил ввести единый в РФ стандарт закона о тишине
Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил установить в России единый федеральный стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Кошелев отметил, что с 2014 года каждый субъект РФ определяет размер штрафа за неисполнение режима тишины самостоятельно, в результате чего он стал варьироваться от 500 рублей до 5 тыс. Между тем количество жалоб от жителей не уменьшилось, подчеркнул депутат Госдумы.

По его мнению, было бы правильнее унифицировать правила. В частности, Кошелев предложил ввести трехступенчатую систему реагирования: после первого нарушения управляющая компания или ТСЖ проводят с нарушителем разъяснительную беседу, после второго — составляют акт и выносят предупреждение, а уже после третьего передают материалы в Госжилинспекцию или участковому для составления протокола.

Парламентарий также предложил увеличивать размер штрафа по прогрессивной шкале: от 500–2 тысяч рублей за первое взыскание до 20–50 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток за пятое.

До этого «Известия» писали, куда нужно обращаться, когда соседи шумят, и в каких ситуациях «закон о тишине» не работает.

Ранее сообщалось, что в России количество домохозяйств, жалующихся на шум от соседей, достигло максимального значения за семь лет.
 
