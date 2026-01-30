Размер шрифта
В Госдуме призвали применить «оружие возмездия» на СВО

Володин: депутаты ГД призвали применить оружие возмездия для достижения целей СВО
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» в рамках спецоперации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», — написал он.

По словам Володина, единственный путь для украинской власти — следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже на саммите РФСША, однако президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями «создает новые проблемы» для сограждан.

29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина в течение недели не обстреливать Украину из-за наступивших там сильных холодов и критической ситуации в сфере энергетики.

В свою очередь Зеленский заявил об энергетическом перемирии, однако подчеркнул, что прямых договоренностей об этом не было, но если Россия не будет бить по украинской энергетике, то и Украина не станет «применять ответные шаги».

Ранее в Совфеде объяснили суть энергетического перемирия с Украиной.
 
