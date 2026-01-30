Канадка получила срок за то, что облила позвонившего в дверь ребенка кипятком

В Канаде женщина облила кипятком ребенка, в шутку позвонившего ей в дверь, и получила срок, пишет National Post.

Как пишут СМИ, Стефани Борель облила мальчика очень горячей водой, когда тот подошел к ее двери. После этого она крикнула: «Жарко, правда? Убирайся отсюда!». Пострадавший получил ожоги второй степени на 4% тела, оставившие шрамы.

В суде женщина объяснила свои действия длительной «травлей» со стороны детей, которые играли в «дверной дэш» — популярную детскую шалость, когда после звонка в дверь убегают —, пугая ее кошек. Она заявила, что таким образом решила «ответить» следующему шутнику.

Судья Марк-Антуан Каретт, изучив материалы дела, приговорил Борель к 27 месяцам лишения свободы. С учетом уже отбытого срока ей остается отбыть 20 месяцев. Также суд назначил максимально возможный испытательный срок — три года.

Родители мальчика, эмигрировавшие в Канаду в 2022 году, в письме суду выразили глубокое потрясение и заявили, что их надежда на безопасную жизнь для детей была разрушена. Ранее они высказывали предположение, что их сын мог стать мишенью из-за цвета кожи, но обвиняемая отвергла это, заявив, что даже не знала, кто стоит за дверью.

Ранее в Германии «хулиганом», звонившим в дверь, оказался слизень.