Губину предложили продать свои песни Киркорову и Лазареву

Певец Гуров предложил Андрею Губину продать новые песни Киркорову и Лазареву
Россия 1

Певец Илья Гуров рассказал «Газете.Ru», что новые песни Андрея Губина, которые он написал за время отсутствия на эстраде, подошли бы Филиппу Киркорову и Сергею Лазареву. А среди артисток он выделил Ани Лорак и Алсу.

Илья Гуров назвал Губина легендарным певцом и автором. По его мнению, песни исполнителя уже давно стали классикой, поэтому многие современные вокалисты делают на них каверы.

«На мой взгляд, очень сильно недооценен их проект с Юлией Береттой — там было столько глубоких и красивых песен авторства Андрея, которые идеально сочетались с уникальным тембром Юлии. Все знают его хит «Ла-ла-ла» для Жанны Фриске, мое мнение, что для Беретты было создано также немало потенциальных хитов. С Ульяной Karakoz у них было классное сотрудничество. Публика уже истосковалась по его концертам, люди хотят не только слушать запись, но и ходить на концерты. У меня даже была идея предложить Андрею совместный проект, переработать несколько его классических хитов в уже моем исполнении и поехать по стране, но не сложилось», — отметил Гуров.

Если здоровье все же не позволит Губину выпустить новые песни и вернуться на сцену, Илья Гуров предлагает продать композиции отечественным звездам. Однако артист надеется, что коллега все же еще лично порадует поклонников творчеством.

«Выпускать песни он может в любом случае, главное, чтобы здоровье голоса, связок позволило их записать, а выпуск — это самое простое. Все мы видим сейчас Юлю Волкову из «Тату», несмотря на сложную ситуацию в жизни, благодаря силе воле и характеру она выходит на сцену, записывает новые песни и радует зрителя. Творчество Губина востребовано, он очень талантлив. И если не захочет выпускать новые песни сам, то их легко исполнит Филипп Киркоров («Ла-ла-ла» изначально предназначалась ему), Алсу, Сергей Лазарев, Ани Лорак. Я бы назвал еще Люсю Чеботину и Еву Власову, но они пишут себе сами», — заявил певец.

Андрей Губин ушел со сцены несколько лет назад из-за проблем со здоровьем. В недавнем интервью Woman.ru артист признался, что не теряет надежды вернуться к выступлениям. Он рассказал, что написал уже несколько новых песен, но пока не продает их, так как его финансовая ситуация «более-менее стабильна».

Ранее продюсер Сергей Дворцов признался, что на российской эстраде не хватает звезды 2000-х Андрея Губина.
 
