Бывший премьер Украины рассказал, что нужно для полной эвакуации киевлян

Экс-премьер Азаров: для полной эвакуации киевлян нужно решить, куда выселять

Осуществление полной эвакуации жителей Киева из-за сложной ситуации с теплоснабжением требует предварительного выбора места, куда выселять граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя начавшиеся в Раде разговоры об эвакуации киевлян.

«Чтобы такие выводы делать, надо, по крайней мере, обследование жилищного массива провести, обследование сделать инженерное, установить, возможно, там проживание или невозможно <…> Это надо все изучать и делать это быстро, эффективно, решать вопросы, куда выселять. На улицу же не выселишь зимой. То есть должна власть работать и принимать оптимальные решения в этой ситуации», — заявил политик.

30 января депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок сообщил, что в Киеве могут объявить полную эвакуацию жителей.

По словам нардепа, для переселения людей не хватает оборудованных мест. По его словам, власти сейчас обсуждают механизм возможной эвакуации.

По состоянию на 30 января в Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.