Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Бывший премьер Украины рассказал, что нужно для полной эвакуации киевлян

Экс-премьер Азаров: для полной эвакуации киевлян нужно решить, куда выселять
Valentyn Ogirenko/Reuters

Осуществление полной эвакуации жителей Киева из-за сложной ситуации с теплоснабжением требует предварительного выбора места, куда выселять граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя начавшиеся в Раде разговоры об эвакуации киевлян.

«Чтобы такие выводы делать, надо, по крайней мере, обследование жилищного массива провести, обследование сделать инженерное, установить, возможно, там проживание или невозможно <…> Это надо все изучать и делать это быстро, эффективно, решать вопросы, куда выселять. На улицу же не выселишь зимой. То есть должна власть работать и принимать оптимальные решения в этой ситуации», — заявил политик.

30 января депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок сообщил, что в Киеве могут объявить полную эвакуацию жителей.

По словам нардепа, для переселения людей не хватает оборудованных мест. По его словам, власти сейчас обсуждают механизм возможной эвакуации.

По состоянию на 30 января в Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!