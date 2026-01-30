Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Известного европейского режиссера нашла мертвым домработница

В Португалии нашли тело режиссера Жуана Канижу
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Известного европейского режиссера Жуана Канижу нашла мертвым его домработница. Как сообщают местные СМИ, тело Канижу нашли в его доме неподалеку от поселка Вила-Висоза (Португалия).

Причины смерти 68-летнего кинематографиста не уточняются.

Канижу снял свой первый полнометражный фильм в 1988 года и концентрировался на семейных историях, сильных женских персонажах и проблемах португальского общества.

Фильм Жуана Канижу «Темный рыцарь» о мужчине, продающем дочь русской мафии ради спасения собственной жизни, принесла картине номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2023 году режиссер получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за фильм «Плохая жизнь».

Также Жуан Канижу работал театральным режиссером, ставил пьесы Дэвида Мамета и Юджина О'Нила. Перед смертью режиссер завершал работу над своим последним фильмом «Encenação», а примерно за две недели до этого снимал связанную с картиной пьесу.

Ранее в Петербурге простились с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!