Минфин подготовил меры по обелению экономики

Минфин России разработал комплекс мер, направленных на вывод экономики из тени, и представил их на рассмотрение правительству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

«Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства», — говорится в сообщении.

В рамках разработанного плана министерство финансов предложило установить ограничение в 1 млн рублей на ежемесячную сумму пополнения счетов через банкоматы для физических лиц. Действующее российское законодательство не содержит ограничений на внесение наличных средств на счета и вклады через банкоматы. В пояснительной записке к предлагаемому законопроекту подчеркивается, что это может способствовать включению в безналичный оборот денежных средств с неустановленным источником происхождения.

В начале января президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед правительством, Центральным банком и региональными властями задачу по восстановлению темпов экономического роста страны к 2026 году.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.