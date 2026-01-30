Размер шрифта
Общество

Петербурженка случайно узнала об оформленных на нее 15 микрозаймов, которые она не брала

В Петербурге мошенники оформили на женщину 15 микрозаймов
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники воспользовались паспортом жительницы Петербурга и взяли на нее более десяти микрозаймов. Об этом сообщает 78.ru.

О том, что она якобы не выплачивает долги, женщина узнала в сентябре прошлого года. После звонка из одной из микрофинансовых организаций выяснилось, что неизвестные от ее имени сделали 82 запроса на выдачу небольших кредитов, 15 из них одобрили.

При этом мошенники подделали паспорт петербурженки, заменив только фото. При этом, номер, с которого брали займы, был зарегистрирован в Ростовской области и к женщине не имел отношения. Как его нашли звонившие, неизвестно.

В результате ей удалось аннулировать 14 договоров, одна компания не соглашается делать этого до сих пор. Ее обращения в компании игнорируют.

«Пришел один ответ только: либо вы подаете иск в суд, либо протокол присылаете нам о возбуждении уголовного дела. Возбудить дело не могут, потому что со своей стороны они не подают заявление», – рассказала пострадавшая.

Она подала иск, чтобы избавиться от «долга» через суд.

Ранее в Петербурге члены мошеннического инвесткооператива ограбили почти 6 тыс. граждан.
 
