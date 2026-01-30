Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Злоумышленник пытался сорвать концерт Долиной

Представитель Долиной рассказал о попытке сорвать ее концерт в баре
Максим Богодвид/РИА Новости

В Москве один человек пытался сорвать концерт певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ее представитель Сергей Пудовкин.

По его словам, преступник в своих социальных сетях писал посты, в которых угрожал помешать проведению мероприятия в баре Petter. Помимо этого, злоумышленник вымогал у артистки деньги.

«Он сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», – рассказал Пудовкин.

Он подчеркнул, что подобные публикации будут «самым внимательным образом» отслеживаться.

До этого представитель Долиной рассказал о том, что концерт в этом баре стал первым в 2026 году для певицы. На нем звезда собрала почти полный зал. При этом поклонники покупали в том числе и стоячие места. Это произошло впервые в истории этого заведения.

Всего этот концертный зал вмещал 91 место, цена за один билет варьировалась от 9,5 до 15,5 тысяч рублей.

Ранее Рудковской предрекли проблемы с продажей квартиры за 135 млн после скандала с Долиной.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!