Киевляне начали скупать наполнители для кошачьих туалетов из-за проблем с канализацией

Жители Киева начали скупать в магазинах наполнители для кошачьих туалетов из-за проблем с канализацией в домах на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном СМИ видео жительница украинской столицы говорит о том, что использует такой наполнитель из-за неработающей в квартире канализации. Также издание показало фотографию из киевского супермаркета, на которой видно, что местный житель везет в тележке много упаковок наполнителя для кошачьего туалета.

27 января глава Деснянского района Киева Максим Бахматов посоветовал киевлянам рыть ямы для туалетов и пользоваться наполнителями для кошачьих лотков.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация остается в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины допустили полную эвакуацию жителей Киева.