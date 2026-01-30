В Уфе арестовали директоров учреждений культуры Башкирии

Советский районный суд Уфы поместил под домашний арест народного артиста Республики Башкортостан и руководителя Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артура Назиуллина, а также директора Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Алмаза Саетова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Назиуллину и Саетову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта», — пояснил представитель ведомства.

Согласно данным следствия, Назиуллин и Саетов, вступив в предварительный сговор с местной предпринимательницей, заключили с ней договоры на проведение фестиваля классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам», нарушив процедуру проведения конкурсов и существенно завысив стоимость работ. В результате этих действий бюджет республики понес убытки, превышающие 15 млн рублей.

До этого в отношении предпринимательницы и директора Государственного концертного зала «Башкортостан» также были возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта находятся под домашним арестом.

Ранее на Ставрополье главу премии уличной культуры арестовали по делу о мошенничестве.