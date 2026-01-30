Размер шрифта
Политолог не исключил, что Россия и Украина уже «обо всем договорились»

Аналитик Безпалько допустил, что Россия и Украина приблизились к заключению мира
Александр Кряжев/РИА Новости

Прорывов в предстоящих 1 февраля переговорах по Украине ждать не стоит, однако нельзя исключать значительное приближение Москвы и Киева к соглашению об урегулировании конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Ничего сверхординарного не ожидаю от этих переговоров, потому что, мне кажется, позиции сторон прямо противоположны, а отсутствие американцев тоже можно толковать прямо противоположным образом. Можно считать, что они просто плюнули на эти переговоры и уехали <…> А может быть, наоборот, уже все отлично, замечательно, обо всем договорились», — отметил он.

По словам Безпалько, пока Россия и Украина ставят друг другу «дипломатические подножки». Речь идет о приглашении украинского лидера Владимира Зеленского в Москву после его предложения российской стороне о встрече на высшем уровне. После этого Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина в Москву.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что если украинский политик согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

Комментируя это приглашение, Зеленский категорически исключил возможность встречи с Путиным в Москве. По словам президента Украины, его визит в Россию также невозможен, как и приезд Путина в Киев. Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании конфликта, а также о встрече, которая может стать результативной, «но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, когда прояснится возможность компромисса по Украине.
 
