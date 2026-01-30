Трусова показала на видео восстановленный четверной лутц

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила четверной лутц. Видео с удачным прыжком фигуристка выложила в своем Telegram-канале.

Фигуристка выполнила элемент на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам.

В январе спортсменка объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее трусова призналась, что ей не удается совмещать подготовку к чемпионату России и «Ледниковому периоду».