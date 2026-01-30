Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Швейцария снизит потолок цен на российскую нефть

Швейцария вслед за ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
Global Look Press

Швейцария вслед за Евросоюзом с 1 февраля уменьшит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Об этом заявили в Государственным секретариатом по экономическим вопросам страны.

Соответствующее решение было принято 29 января, Брюссель принял аналогичные меры 15 января.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ. Был введен потолок на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель.

14 января издание The Times писало со ссылкой на источник в оборонной сфере, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечается, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Другие источники издания рассказали, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины.

Ранее в России нарастили готовые к добыче запасы нефти на 490 млн тонн.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!