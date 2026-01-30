Швейцария снизит потолок цен на российскую нефть

Швейцария вслед за ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Швейцария вслед за Евросоюзом с 1 февраля уменьшит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Об этом заявили в Государственным секретариатом по экономическим вопросам страны.

Соответствующее решение было принято 29 января, Брюссель принял аналогичные меры 15 января.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ. Был введен потолок на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель.

14 января издание The Times писало со ссылкой на источник в оборонной сфере, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечается, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Другие источники издания рассказали, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины.

Ранее в России нарастили готовые к добыче запасы нефти на 490 млн тонн.