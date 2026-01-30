В Госдуме назвали единственно возможный путь для Зеленского

Единственный путь президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта — следовать договоренностям президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые были достигнуты на Аляске. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Единственный для него путь — следовать договоренностям Президента Путина и Президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», — написал он.

В своем сообщении Володин также отметил, что «сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность».

Он отметил, что за свой президентский срок Зеленский разрушил государственность Украины и погубил огромное количество ее граждан.

30 января Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывод войск из Донбасса. По его словам, боевые действия должны быть остановлены только по линии фронта.

Он отметил, что не отдаст россиянам Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Наименее проблемный вариант с его точки зрения — это формула «стоим, где стоим». При этом Зеленский подчеркнул, что в данный момент вариантов решения территориального вопроса нет.

По его словам, США предлагают компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, при этом за Украиной должны остаться контролируемые территории.

Ранее Зеленский отказался ехать в Москву.