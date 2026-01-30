Размер шрифта
Экс-футболист «Зенита» назвал претендента на победу в РПЛ

Экс-футболист Лепехин назвал «Зенит» претендента на победу в РПЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский экс-футболист Константин Лепехин считает петербургский «Зенит» претендентом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Если год назад «Зенит» для меня был явным фаворитом в чемпионской гонке, то сейчас слово «явный» не подходит, хотя одним из главных претендентов остаётся. «Зенит» и «Краснодар» имеют примерно равные шансы», — сказал Лепехин.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее легенда «Локомотива» заявил, что команда может выиграть РПЛ текущего сезона.
 
