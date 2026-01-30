Размер шрифта
В Австралии учительница родила от 12-летнего ребенка

ABC News: учительница в Австралии родила от 12-летнего ученика
Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии учительница родила от 12-летнего ребенка, пишет ABC News.

Наоми Текеа Крейг, проживающая в городе Мандура к югу от Перта, обвиняется в семи сексуальных преступлениях против детей. Расследование ведут детективы подразделения по борьбе с преступлениями сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили в полиции, женщине уже предъявлены четыре обвинения, связанные с предполагаемыми инцидентами в период с 2024 по 2025 год. Комиссар полиции Западной Австралии заявил в среду, что, по мнению следствия, ребенок, которого родила обвиняемая, был зачат от ученика. Он подчеркнул, что не может раскрывать дополнительные детали, поскольку дело рассматривается судом.

«В более широком смысле это чрезвычайно серьезные и вызывающие тревогу обвинения, связанные с сексуальными преступлениями против детей в нашем сообществе», — заявил комиссар.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук также прокомментировал ситуацию, отметив, что общество встревожено появившейся информацией. При этом он подчеркнул, что дело находится на рассмотрении суда, и отказался от дальнейших комментариев.

Ранее учитель в США надругался над пятилетним ребенком и еще 126 своими учениками.
 
