Синоптик сообщил о нескольких рекордах по осадкам в Москве

Вильфанд: в Москве за время снегопадов установлено несколько рекордов

Несколько рекордов по осадкам были установлены в Москве за период последних снегопадов, которые прошли 27 и 28 января. Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, на данный момент снежный покров составляет 61 см. Это является максимальной высотой сугробов за всю историю метеонаблюдений, добавил он.

«27-го числа в Москве выпало 13,5 мм осадков. Это колоссальная величина. 28-го — 13,4 [мм]. Это рекордное [значение] для этих дней, а наблюдения ведутся с 1879 года», — сказал Вильфанд.

Еще один рекорд был установлен на базовой станции на ВДНХ. Высота снежного покрова 30 января там составила 61 см, что тоже является рекордом. По словам синоптика, максимальная высота сугробов фиксировалась в 1994 году, 30 января, и составляла 60 см.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в эти выходные Москву окутают морозы, а после этого, вслед за похолоданием, в столичный регион вновь вернутся снегопады.

