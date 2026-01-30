Размер шрифта
В Мурманской области мужчина пытался ограбить банкомат во время режима ЧС

Суд Североморска арестовал мужчину за попытку ограбить банкомат во время ЧС
Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд арестовал мужчину, который во время действия режима чрезвычайной ситуации из-за аварии на линии электропередач (ЛЭП) попытался ограбить банкомат и похитил деньги из магазина в Североморске Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Североморского городского суда.

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 января, когда часть Мурманска и Североморска была обесточена, злоумышленник проник в магазин сети «Магнит» и похитил более 90 тысяч рублей. Кроме того, он попытался украсть свыше 1 млн рублей из банкомата, однако ему это не удалось.

Суд учел тяжесть преступления, отсутствие у обвиняемого постоянной регистрации в регионе и законных оснований для проживания на территории ЗАТО Североморск. Находясь на свободе, мужчина мог скрыться от следствия, решил судья.

В итоге фигурант был арестован на два месяца по обвинению в покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Режим ЧП, введенный главой Мурманской области Андреем Чибисом, продлился с 25 до 27 января. Причиной стало падение опор ЛЭП, которое привело к блэкауту в Мурманске и Североморске. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее в Нижнем Тагиле консультант банка похитила более 7 млн рублей с вкладов клиентов.
 
