Европейский кризисный фонд может предоставлять странам блока кредиты на оборону на €430 млрд. Об этом заявил Reuters глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Пьер Грамегна.

«В эти времена геополитической нестабильности, которая привела к увеличению расходов на оборону для всех стран, мы должны использовать весь потенциал Европейского механизма стабильности», — сказал Граменга, отметив, что есть инструменты для поддержания ряда стран Европы.

По его словам, необходимо гарантировать, что этот фонд будет использоваться на оборонные расходы, но это не будет сопровождаться «драконовскими условиями».

«Главная цель здесь — избежать сочетания подобного инструмента с реструктуризацией экономики», — добавил глава ESM.

Заявления Грамегны свидетельствуют о готовности использовать огромные европейские резервы для поддержки стран еврозоны, в частности, небольших балтийских государств, граничащих с Россией, хотя для этого сначала необходимо получить одобрение 21 страны еврозоны, поддерживающей Европейский стабилизационный механизм, подчеркнул Reuters.

28 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС требуется срочно изменить подход к обеспечению своей безопасности и взять на себя большую ответственность за оборону.

Ранее Индия и ЕС подписали договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности.