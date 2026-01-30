ЦБ ужесточит кредитование крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой

Центральный Банк России намерен с 1 марта ужесточить требования к кредитованию крупных предприятий, имеющих высокий уровень задолженности. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой», — следует из текста.

13 января директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков заявил, что начиная с июля 2027 года Центральный Банк планирует рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, опираясь исключительно на их официально подтвержденные доходы. По его словам, переход на такую систему позволит более точно оценить уровень закредитованности населения и снизить потенциальные риски. Кроме того, будут введены лимиты на максимальное количество параллельно действующих займов у одного заемщика.

Ранее россиян призвали перейти к осознанному кредитованию.