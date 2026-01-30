Размер шрифта
В Нидерландах объявили Россию ключевой угрозой безопасности

Правящая коалиция Нидерландов объявила РФ ключевой угрозой безопасности
Yves Herman/Reuters

Новая правящая коалиция Нидерландов объявила Россию одним из главных источников угроз национальной безопасности страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на коалиционное соглашение на 2026-2030 годы.

«Наиболее заметным риском является возросшая вероятность дальнейшей эскалации между Россией и Западом», — говорится в документе.

В соглашении Россию обвиняют в гибридной активности, включая саботаж, шпионаж и кибератаки на страны ЕС. В нем также сказано о необходимости дальнейшего наращивания силового и разведывательного потенциала для сдерживания РФ.

28 января партии «Демократы 66» (D66), правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) и аграрная BBB договорились о коалиционном соглашении, которое сформирует правительство меньшинства. Ее приоритетами станут увеличение военных расходов и ежегодное выделение Украине помощи в размере €3,4 млрд, начиная с 2027 года. Новое правительство планирует увеличить налоги на доходы и на прибыль предприятий, чтобы получать в год дополнительно €5 млрд на оборону.

Ранее в Нидерландах призвали усилить присутствие НАТО в Арктике.
 
